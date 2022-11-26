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У Зеленского жестко ответили Лаврову на его выпады о "неонацистских правителях" Украины

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офисе президента ответили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на его выпады о том, что украинцы "будут освобождены от неонацистских правителей". Там считают, что главу российской дипломатии исправит только трибунал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

Заявление Лаврова в субботу, 26 ноября, распространили российские пропагандистские СМИ. В неком документальном фильме он сказал, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей, так как он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями".

Ответ украинской стороны не заставил себя долго ждать. По словам Подоляка, дикость российских заявлений уже не вызываету дивления в мире.

Напомним, ранее Лавров цинично обвинил Украину в "затягивании войны". В ОП, в свою очередь, заявили, что война продолжается только из-за публичных манипуляций главы МИД РФ и его нежелания прекратить убийства.

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