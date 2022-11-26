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У Зеленського жорстко відповіли Лаврову на його випади про "неонацистських правителів" України

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Субота 26 листопада 2022 14:48
У Зеленського жорстко відповіли Лаврову на його випади про "неонацистських правителів" України Фото: радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента відповіли міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову на його випади про те, що українців "звільнять від неонацистських правителів". Там вважають, що голову російської дипломатії виправить лише трибунал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови ОП Михайла Подоляка у Twitter.

Заяву Лаврова у суботу, 26 листопада, розповсюдили російські пропагандистські ЗМІ. У певному документальному фільмі він сказав, що український народ "буде звільнений від неонацистських правителів, оскільки він заслуговує жити в дружбі та процвітанні поряд зі слов'янськими братами".

Відповідь української сторони не змусила на себе довго чекати. За словами Подоляка, дикість російських заяв уже не викликає подиву у світі.

"Суб'єкт Лавров, який бере участь у військових злочинах і зневажає міжнародне право, говорить про знищення демократично обраного уряду та поневолення народу іншої країни. Виражені кримінальні нахили виправить лише трибунал", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Лавров цинічно звинуватив Україну у "затягуванні війни". В ОП, у свою чергу, заявили, що війна триває лише через публічні маніпуляції глави МЗС РФ та його небажання припинити вбивства.

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