ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского жестко ответили Лаврову на его выпады о "неонацистских правителях" Украины

Новина українською →
Суббота 26 ноября 2022 14:48
У Зеленского жестко ответили Лаврову на его выпады о "неонацистских правителях" Украины Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офисе президента ответили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на его выпады о том, что украинцы "будут освобождены от неонацистских правителей". Там считают, что главу российской дипломатии исправит только трибунал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

Заявление Лаврова в субботу, 26 ноября, распространили российские пропагандистские СМИ. В неком документальном фильме он сказал, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей, так как он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями".

Ответ украинской стороны не заставил себя долго ждать. По словам Подоляка, дикость российских заявлений уже не вызываету дивления в мире.

"Субъект Лавров, участвующий в военных преступлениях и презирающий международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны. Выраженные уголовные наклонности исправит только трибунал", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Лавров цинично обвинил Украину в "затягивании войны". В ОП, в свою очередь, заявили, что война продолжается только из-за публичных манипуляций главы МИД РФ и его нежелания прекратить убийства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Офис президента Война в Украине
NEWS
ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага
ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины