У Зеленского жестко ответили Лаврову на его выпады о "неонацистских правителях" Украины
В Офисе президента ответили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на его выпады о том, что украинцы "будут освобождены от неонацистских правителей". Там считают, что главу российской дипломатии исправит только трибунал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.
Заявление Лаврова в субботу, 26 ноября, распространили российские пропагандистские СМИ. В неком документальном фильме он сказал, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей, так как он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями".
Ответ украинской стороны не заставил себя долго ждать. По словам Подоляка, дикость российских заявлений уже не вызываету дивления в мире.
"Субъект Лавров, участвующий в военных преступлениях и презирающий международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны. Выраженные уголовные наклонности исправит только трибунал", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Лавров цинично обвинил Украину в "затягивании войны". В ОП, в свою очередь, заявили, что война продолжается только из-за публичных манипуляций главы МИД РФ и его нежелания прекратить убийства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.