Допомога Україні від США: спікер Палати представників поставив ультиматум Білому дому

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон погрожує відмовитись від підтримки нового фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Джонсона для директора Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі президента США) Шаланди Янг.

"Додаткове фінансування України залежить від прийняття змін у законах про безпеку кордонів нашої країни", - підкреслив Джонсон.

У листі спікер називає відкриті кордони США "немислимою та неприйнятною катастрофою". Чиновник хоче "негайного припинення такого божевілля".

"Адміністрація Байдена ігнорує реальність, воліючи натомість займатися політичною позерством, замість того, щоб взаємодіяти з республіканцями в Конгресі та обговорювати логічні реформи. Ми готові і хочемо працювати з адміністрацією над надійним пакетом заходів з охорони кордонів, який захистить інтереси американського народу", - додав Джонсон.

Спікер не уточнює, яких саме заходів щодо захисту кордону хоче досягти, але згадує закон про безпеку кордонів. Документ передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою та обмеження можливості прохачів притулку залишатися у США. Це пропозиції, проти яких виступають демократи та адміністрація президента Джо Байдена.

Нове фінансування допомоги Україні

Нагадаємо, ще у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 мільярдів доларів. У пакеті було передбачено фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів та фінансування допомоги Ізраїлю.

Джонсон виступив проти того, щоб поєднувати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет. Він вніс на розгляд Палати представників законопроект з окремими грошима для Ізраїлю, його підтримали.

Але у Сенаті відмовилися навіть від розгляду ініціативи. Там підтримують пропозицію Байдена.

Ще вчора, 4 грудня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що якщо нового фінансування від Конгресу не буде, США не зможуть передавати зброю Україні.