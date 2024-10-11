У Зеленського заявили про відчутне виснаження Росії

На питання журналіста, щодо того, коли буде досягнута переломна точка виснаження Росії, Подоляк заявив, що вона вже настала.

"Виснаження Російської Федерації вже очевидне. Навіщо Північній Кореї та Ірану постачати ракети до Росії? Цього року Кремль витрачає 140 мільярдів доларів на війну і вкладає значні кошти у військову промисловість. Але дефіцит зростає, особливо в боєприпасах, снарядах і ракетах. Ось чому наші авіаудари по російській території так важливі", - наголосив радник.

Він також підкреслив, що завдяки українським ударам по РФ знищується виробництво, склади та логістика, яка була подібна до джерел ресурсів і ще більше поглиблює виснаження.

"Це військова складова, але є ще й соціальна. Коли наступають у великих масштабах, не тільки в Курську та інших прикордонних районах, а в глибині Росії, в Саратові, Орлі, Ленінграді та Підмосков'ї, то соціальні настрої зовсім інші", - додав Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що люди в Росії вже усвідомлюють, що війна відбувається і в їх країні.

"Вони два роки не відчували війни та думали, що це круто, що в Україні вбивають людей. Але раптом вони відчувають цю війну на собі й розуміють, наскільки це страшно. Це небезпечно для Кремля, бо може призвести до зміни настроїв і протестів", - підсумував він.