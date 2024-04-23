У Зеленського заявили, що Залужний скоро приступить до роботи послом у Британії

"Наскільки я розумію, там офіційно все вже уточнено, тобто він буде офіційно послом", - сказав він.

Подоляк зазначив, що Лондон вже погодив кандидатуру Залужного на посту посла України.

Також він додав, що наразі тривають процедурні процеси, зокрема через Міністерство закордонних справ, і "це питання вже тижнів", та "деякі логістичні складові треба довирішувати".

"Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного", - зауважив Подоляк.

Відставка головкома Залужного та питання щодо посади посла

Нагадаємо, 8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пішов у відставку. На його місце президентом Володимиром Зеленським було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Також глава держави 9 лютого надав колишньому головкому Залужному та начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову звання Героя України.

Пізніше стало відомо, що президент Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії.