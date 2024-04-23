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У Зеленського заявили, що Залужний скоро приступить до роботи послом у Британії

Фото: Валерій Залужній, колишній Головнокомандувач ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Колишній головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний найближчими тижнями пристане до роботи на посаді посла у Великій Британії.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Київ24".

"Наскільки я розумію, там офіційно все вже уточнено, тобто він буде офіційно послом", - сказав він.

Подоляк зазначив, що Лондон вже погодив кандидатуру Залужного на посту посла України.

Також він додав, що наразі тривають процедурні процеси, зокрема через Міністерство закордонних справ, і "це питання вже тижнів", та "деякі логістичні складові треба довирішувати".

"Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного", - зауважив Подоляк.

Відставка головкома Залужного та питання щодо посади посла

Нагадаємо, 8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пішов у відставку. На його місце президентом Володимиром Зеленським було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Також глава держави 9 лютого надав колишньому головкому Залужному та начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову звання Героя України.

Пізніше стало відомо, що президент Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії.

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Валерій Залужний