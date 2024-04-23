RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского заявили, что Залужный скоро приступит к работе послом в Британии

Фото: Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в ближайшие недели приступит к работе в должности посла в Великобритании.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Киев24".

"Насколько я понимаю, там официально все уже уточнено, то есть он будет официально послом", – сказал он.

Подоляк отметил, что Лондон уже согласовал кандидатуру Залужного на посту посла Украины.

Также он добавил, что сейчас продолжаются процедурные процессы, в том числе через Министерство иностранных дел, и "это вопрос уже недель", и "некоторые логистические составляющие надо дорешать".

"Я уже не вижу политизации вообще вокруг фамилии господина Залужного", - заметил Подоляк.

Отставка главкома Залужного и вопрос о должности посла

Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку. На его место президентом Владимиром Зеленским был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Также глава государства 9 февраля присвоил бывшему главкому Залужному и начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Позже стало известно, что президент Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Залужный