Саміт миру та план перемоги. Який зв'язок між двома ініціативами України

Україна ще рік тому вперше заговорила про наміри провести саміт миру щодо врегулювання війни з Росією. Але нещодавно Київ оголосив план перемоги, який також спрямований на встановлення миру.

Більш детально про те, чи є між такими ініціативами зв'язок і чи не конфліктують вони між собою, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Саміт миру

Саміт миру - це формат зустрічей лідерів низки держав для обговорення шляхів встановлення миру між Україною та Росією на справедливих умовах. Київ поки що встиг провести лише один саміт, але другий може відбутися до кінця року.

Основою для обговорень на саміті є українська формула миру, яка складається із 10 пунктів. Українські чиновники неодноразово наголошували, що тільки при виконанні цих пунктів можна досягти миру, який буде враховувати Статут ООН та міжнародне право.

На першому саміті миру учасники зосередилися на трьох пунктах формули - енергетична та ядерна безпека, продовольча безпека та обмін полоненими всіх на всіх (сюди входить і повернення депортованих українських дітей). За підсумками зустрічі було затверджено комюніке, його вже підтримали 80 країн та 14 міжнародних організацій.

До другого саміту, який може відбутися вже у листопаді, Україна готує мирний план, щоб там представити його Росії. Для цього з партнерами проводяться тематичні конференції щодо кожного з пунктів формули миру. Мирний план у результаті має містити шляхи реалізації всіх пунктів формули.

Поки що Москва відмовляється від запрошень Києва брати участь у другому саміті миру. Нещодавно представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що представники її країни "участі не брали і не збираються". Тому поки що невідомо, як і коли Росії можуть представити мирний план.

План перемоги

Вперше про план перемоги України президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції наприкінці серпня. Після цього глава держави розкривав лише окремі деталі такого плану перемоги.

"Йдеться про геополітичне місце для України. Йдеться про дуже сильну військову підтримку, доступну для нас, і про те, що ми повинні бути вільні в тому, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, які, я думаю, будуть цікавими", - наголошував Зеленський.

Також президент згадував, що такий план включає наступ України в Курській області.

Поки що повний зміст плану перемоги невідомий. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обіцяв, що план розкриють українцям, але деякі деталі залишаться у секреті.

У чому зв'язок між ініціативами

Нещодавно президент України Володимир Зеленський наголошував, що план перемоги не скасовує наміру Києва провести саміт миру.

За його словами, план перемоги потрібен, щоб змусити Росію завершити війну шляхом дипломатії. І для участі у мирному саміті Україна має мати сильну позицію.

"Він (план перемоги - ред.) не скасовує саміт миру, він просто дуже сильно посилює. У цьому й тактика - Україна має на будь-який саміт прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці", - пояснював Зеленський.