У Зеленського заявили, що поразка Росії буде неминучою
Українські війська продовжують наступ по всій лінії фронту на півдні та сході країни. Він є стратегічним, а поразка Росії - неминучою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.
Він наголосив, що українська армія продовжує свій рух на фронті.
Водночас санкції проти росії ставатимуть все більш жорсткими й ізоляція країни-агресора буде забезпечена.
"Україна отримуватиме все більше зброї, а армія буде переозброєна за стандартами НАТО. Міжнародна коаліція дасть потужну відповідь на енергетичний та ядерний шантаж. Україна має отримати гарантії безпеки і стати членом НАТО в майбутньому", - заявив Єрмак.
Керівник ОП також переконаний, що відповідати за злочини російського режиму будуть декілька поколінь росіян, а Україна поверне всі свої території.
Нагадаємо, ЗСУ за останню добу знищили ще 320 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.
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