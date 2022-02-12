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У Зеленского заявили, что шанс достичь деэскалации с РФ больше, чем угроза новой агрессии

Новина українською →
Киев, Суббота 12 февраля 2022 18:48
У Зеленского заявили, что шанс достичь деэскалации с РФ больше, чем угроза новой агрессии Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Украинские власти контролируют ситуацию касательно угрозы вторжения России. По состоянию на сегодня шанс деэскалации ситуации дипломатическим путем все еще выше вероятности новой агрессии РФ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украинская власть точно не отступит от интересов Украины под любым давлением - военным, политическим, информационным. На сегодня главное - сохранять спокойствие и не помогать своими эмоциями тем, кто хочет добиться от Украины неприемлемых вещей", - подчеркнул он.

Подоляк отметил, что в течение последнего месяца Украина получила от международных партнеров около 2000 тонн военной помощи, в которую вошли вооружение, боеприпасы и средства защиты.

"Украина сейчас в разы сильнее, чем в 2014 году. Это не могут не осознавать и в России. Поэтому мы уверенно говорим о том, что ситуация полностью контролируется... Шанс достичь деэскалации с помощью дипломатических усилий по-прежнему больше, чем угроза новых эскалационных шагов", - добавил представитель ОП.

Напомним, на фоне угрозы нового вторжения РФ украинский премьер Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам.

А министр обороны и главнокомандующий ВСУ заверили украинцев в готовности армии дать отпор российскому агрессору.

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Офис президента Вторжение России в Украину Ирина Подоляк
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