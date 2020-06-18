У Зеленского заявили о российской "колонизации" Крыма

Фото: Антон Кориневич (president.gov.ua)

В оккупированный Крым переместили не менее 300 тысяч россиян

Российская незаконная "колонизация" оккупированного Крыма является одной из крупнейших проблем, с которыми сталкивается Украина. Россия незаконно переселила на оккупированный полуостров сотни тысяч своих граждан.

Об этом во время онлайн-дискуссии заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Как пояснил Кориневич, сейчас Россия незаконно проводит изменения демографического состава населения в оккупированном Крыму. Одновременно оккупанты вытесняют с полуострова лиц, которые представляют угрозу дальнейшей оккупации.

"Украинские и крымскотатарские журналисты, общественные деятели и другие лица, которые не признают попытки аннексии Крыма, изгоняются из полуострова", - подчеркнул он.

На замену украинским гражданам Россия перемещает в Крым военнослужащих с их семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, чтобы увеличить долю лояльного населения. В Крым уже переселили по меньшей мере 300 тысяч человек.

"Кроме того, РФ переводит граждан Украины из Крыма на постоянное место жительства на территории РФ. В частности, официальных сотрудников правоохранительных органов Украины", - добавил Кориневич.

Также большой проблемой остается насильственная паспортизация украинцев в Крыму. Граждане Украины вынуждены получать российские паспорта для страхования своей жизни на оккупированном полуострове.

Occupied Crimea: the path towards de-occupation LIVE: Video conference “Occupied #Crimea: the path towards de-occupation”. On the agenda: geopolitical and security threats for the Black Sea, violations of human rights in Russia-occupied Crimea, the efficiency of international sanction policy against Russia and the role of civil society on the path towards the de-occupation of Crimea. KEY SPEAKERS: Ms Emine Dzhaparova, First Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine Mr Paul Grod, President of the Ukrainian World Congress Mr Anton Korynevych, Permanent Representative of President of Ukraine in Autonomous Republic of Crimea Mr Andrii Klymenko, co-founder and editor-in-chief of the online Black Sea News portal, Head of the joint Monitoring Group with the Black Sea Institute of Strategic Studies Mr Oleksii Makeiev, Special Envoy for Sanction Policy, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Moderator: Ms Orysia Lutsevych, Research Fellow and Manager, Ukraine Forum, Russia and Eurasia Programme at Chatham House #CrimeaIsUkraine Опубликовано Mission of Ukraine to the EU Четверг, 18 июня 2020 г.

Напомним, Украина в ООН призвала международное сообщество отреагировать на репрессии против жителей оккупированного Крыма, которые совершает Российская Федерация.

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Автор: Дмитрий Левицкий