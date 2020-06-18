У Зеленського заявили про російську "колонізацію" Криму

Фото: Антон Кориневич (president.gov.ua)

В окупований Крим перемістили не менше 300 тисяч росіян

Російська незаконна "колонізація" окупованого Криму є однією з найбільших проблем, з якими стикається Україна. Росія незаконно переселила на окупований півострів сотні тисяч своїх громадян.

Про це під час онлайн-дискусії заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Як пояснив Кориневич, зараз Росія незаконно проводить зміни демографічного складу населення в окупованому Криму. Водночас окупанти витісняють з півострова осіб, які становлять загрозу подальшій окупації.

"Українські та кримськотатарські журналісти, громадські діячі та інші особи, які не визнають спроби анексії Криму, виганяються з півострова", - наголосив він.

На заміну українським громадянам Росія переміщає в Крим військовослужбовців з їх родинами, співробітників правоохоронних органів та чиновників, щоб збільшити частку лояльного населення. В Крим вже переселили щонайменше 300 тисяч осіб.

"Крім того, РФ переводить громадян України з Криму на постійне місце проживання на території РФ. Зокрема, офіційних співробітників правоохоронних органів України", - додав Кориневич.

Також великою проблемою залишається насильницька паспортизація українців в Криму. Громадяни України вимушені отримувати російські паспорти для убезпечення свого життя на окупованому півострові.

Occupied Crimea: the path towards de-occupation LIVE: Video conference “Occupied #Crimea: the path towards de-occupation”. On the agenda: geopolitical and security threats for the Black Sea, violations of human rights in Russia-occupied Crimea, the efficiency of international sanction policy against Russia and the role of civil society on the path towards the de-occupation of Crimea. KEY SPEAKERS: Ms Emine Dzhaparova, First Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine Mr Paul Grod, President of the Ukrainian World Congress Mr Anton Korynevych, Permanent Representative of President of Ukraine in Autonomous Republic of Crimea Mr Andrii Klymenko, co-founder and editor-in-chief of the online Black Sea News portal, Head of the joint Monitoring Group with the Black Sea Institute of Strategic Studies Mr Oleksii Makeiev, Special Envoy for Sanction Policy, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Moderator: Ms Orysia Lutsevych, Research Fellow and Manager, Ukraine Forum, Russia and Eurasia Programme at Chatham House #CrimeaIsUkraine Опубліковано Mission of Ukraine to the EU Четвер, 18 червня 2020 р.

Нагадаємо, Україна в ООН закликала міжнародну спільноту відреагувати на репресії проти жителів окупованого Криму, які вчиняє Російська Федерація.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький