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У Зеленского заявили, что пленные в Крыму будут включены в следующий этап обмена

Новости » Политика     29.12.2019 - 20:15
У Зеленского заявили, что пленные в Крыму будут включены в следующий этап обмена
Фото: Офис Президента Украины

Работа по освобождению пленных продолжается

Пленные в оккупированном Крыму будут включены в следующий этап обмена. Об этом сообщает представительство президента в Автономной Республике Крым на своей странице в Facebook.

В представительстве заверили, что работа по освобождению пленных продолжается.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что "ни один гражданин Украины не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается".

Напомним, ранее РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76".

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