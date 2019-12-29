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У Зеленського заявили, що полонені в Криму будуть включені в наступний етап обміну

Новини » Політика     29.12.2019 - 20:15
У Зеленського заявили, що полонені в Криму будуть включені в наступний етап обміну
Фото: Офіс Президента України

Робота зі звільнення полонених триває

Полонені в окупованому Криму будуть включені в наступний етап обміну. Про це повідомляє представництво президента в Автономній Республіці Крим на своїй сторінці в Facebook.

У представництві запевнили, що робота зі звільнення полонених триває.

"Протягом останніх декількох днів звучали питання про звільнення політичних бранців, які перебувають на території окупованого Криму і РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває - сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені в наступний етап звільнення ", - йдеться в повідомленні.

У заяві підкреслюється, що "жоден громадянин України не забутий. Боротьба за кожного нашого громадянина триває".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76".

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