Ермак и Кулеба едут в Германию: обсудят Донбасс и Крым

Фото: Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба (коллаж РБК-Украина)

Визит состоится 2 июня

Украинская делегация 2 июня с рабочим визитом приедет в Германию. На повестке дня тема Донбасса и деокупации Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что в состав делегации войдут министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и замглавы ОП Игорь Жовква.

В Берлине делегация проведет встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"В ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита нормандского формата на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыму, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID 19", - сообщили в МИД.

Напомним, в середине мая на встречу по Донбассу в Берлин прибыл главный переговорщик с российской стороны Дмитрий Козак, который по итогам заявил, что нормандский формат получит новый импульс.

Ранее в Германии сообщали, что о новой встрече в нормандском формате можно будет говорить после того, как сторонам удастся добиться какого-либо прогресса.

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Автор: Игорь Литвиненко