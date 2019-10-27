Оружие добровольцев вывезли из Золотого

Оружие, которое находилось у добровольцев в Золотом, вывезли из прифронтовой зоны сегодня, 27 октября. Об этом говорилось в видео, опубликованном в Telegram-канале команды президента Владимира Зеленского.

По данным Министерства внутренних дел, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения сил, вывезли из Золотого.

В пресс-службе МВД подтвердили, что добровольцы вывезли оружие.

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием вывезли его", - говорится в сообщении МВД.

По состоянию на сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Екатериновка, находится группа волонтеров без оружия.

РБК-Украина писало, что добровольцы, с которыми общался Зеленский в Золотом Луганской области, находились в зоне операции Объединенных сил с оружием нелегально. В пресс-центре ООС напомнили, что Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое, 26 октября пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако, сообщают в ООС, они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил.

В ходе пребывания в Золотом Зеленский заявил, что Украина должна искать пути и работать для завершения войны на Донбассе. По словам Зеленского, украинцы хотят мира и все готовы к разведению сил.