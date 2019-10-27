Зброю добровольців вивезли з Золотого

Зброю, яка перебувала у добровольців у Золотому, вивезли з прифронтової зони сьогодні, 27 жовтня. Про це йшлося на відео, опублікованому в Telegram-каналі команди президента Володимира Зеленського.

За даними Міністерства внутрішніх справ, 27 жовтня незаконну зброю, яка знаходилась у розпорядженні учасників акції проти розведення сил, вивезли з Золотого.

РБК-Україна писало, що добровольці, з якими спілкувався Зеленський в Золотому Луганської області, знаходились в зоні операції Об'єднаних сил з зброєю нелегально. У прес-центрі ООС нагадали, що Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоте, 26 жовтня поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували в приватному будинку і представилися добровольцями. Проте, повідомляють в ООС, вони не є представниками силових відомств або Збройних сил України, уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил.

У ході перебування в Золотому Зеленський заявив, що Україна повинна шукати шляхи і працювати для завершення війни на Донбасі. За словами Зеленського, українці хочуть миру і всі готові до розведення сил.