У Зеленского заявили о готовности вернуть РФ за железный занавес и назвали условие

Украина требует дальнобойные реактивные системы залпового огня для войны против России. Это поможет вернуть оккупантов под железный занавес.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
По словам Подоляка, сегодня нашим бойцам трудно "ответить" оккупантам из-за постоянных дальнобойных обстрелов с их стороны. Если же Запад передаст Украине необходимое вооружение, это поможет украинский военным продолжить защищать страну.
"Если Запад действительно хочет победы Украины, может, пора уже передать нам дальнобойные MLRS? Немного трудно воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить. Украина может вернуть россиян за железный занавес, но для этого нам нужно эффективное оружие. Здесь и сейчас", - пишет Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания WSJ, Соединенные Штаты одобрили передачу Украине реактивных систем залпового огня.
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