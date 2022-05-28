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У Зеленського заявили про готовність повернути РФ за залізну завісу і назвали умову

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна потребує далекобійні реактивні системи залпового вогню для війни проти Росії. Це допоможе повернути окупантів під залізну завісу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, сьогодні нашим бійцам важко "відповісти" окупантам через постійні далекобійні обстріли з їх сторони. Якщо ж Захід передасть Україні необхідне озброєння, це допоможе український військовим продовжити боронити країну.

"Якщо Захід справді хоче перемоги України, може, час уже передати нам далекобійні MLRS? Трохи важко воювати, коли тебе накривають із відстані 70 км, а тобі немає чим відповісти. Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього нам потрібна ефективна зброя. Тут і зараз", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання WSJ, Сполучені Штати схвалили передачу Україні реактивних систем залпового вогню.

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УкраїнаРосійська ФедераціяІрина ПодолякВолодимир Зеленський