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У Зеленского заявили о фактической ликвидации "Роттердам+"

Новости » Энергетика    19.06.2019 - 11:42
У Зеленского заявили о фактической ликвидации "Роттердам+"
Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

Представитель Зеленского в Кабмине предупредил, что в июне некоторые угольные электростанции будут убыточными

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о фактической ликвидации формулы "Роттердам+". Об этом Герус написал в своем Facebook.

Так, Герус ссылается на график тарифов угольных электростанций.

У Зеленского заявили о фактической ликвидации &quot;Роттердам+&quot;

"Роттердам+" закончился. На графике тарифы угольных электростанций (теплоэлектростанций, ТЭС). Из них видно, что де-факто тепловая генерация уже не зарабатывает "Роттердам+". По данным НКРЭКУ, расчетный тариф ТЭС по формуле "Роттедам+", который должен был в 1 полугодии 2019 года составлять 2 грн за кВт-час. Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн/кВт-час, что на 24% ниже. За первую декаду июня тариф еще снизился - до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно "Роттердам+", - сообщил представитель Зеленского.

У Зеленского заявили о фактической ликвидации &quot;Роттердам+&quot;

Он отметил, что таким образом за июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд гривен меньше, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+".

"Сезонность не имеет существенного влияния на такие тарифы, но для полноты картинки можно сравнить такой тариф с соответствующими периодами 2018 года. В последнюю декаду мая и первую декаду июня этого года тарифы ТЭС на 17% -24% ниже, чем в прошлом году в эти же периоды. Таким образом, за июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+", - написал Герус.

Представитель главы государства в Кабмине предупредил, что в июне некоторые угольные электростанции будут даже убыточными.

"Всего за 2 квартал 2019 при фактической формуле "Роттедам+" тарифная выручка была бы на 3 млрд грн больше. Если честно, то некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными, ну ничего придется также затянуть пояс. Фактическая ликвидация "Роттердам+" состоялась благодаря действиям широкого круга лиц... Но чтобы не было и формального существования этой формулы, президент подает законопроект в парламент, чтобы изменить Р+ на Р-", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложит Верховной раде отменить формулу "Роттердам+". Анонсировалось, что команда главы государства подготовила соответствующий законопроект, который должны были внести в парламент 17 июня.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский предлагает Верховной раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год. Глава государства 10 июня зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

Добавим также, президент Украины заявил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРоттердам+
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