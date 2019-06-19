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У Зеленського заявили про фактичну ліквідацію "Роттердам+"

Новини » Енергетика    19.06.2019 - 11:42
У Зеленського заявили про фактичну ліквідацію "Роттердам+"
Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

Представник Зеленського у Кабміні попередив, що у червні деякі вугільні електростанції будуть збитковими

Представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про фактичну ліквідацію формули "Роттердам+". Про це Герус написав у своєму Facebook.

Так, Герус посилається на графік тарифів вугільних електростанцій.

У Зеленського заявили про фактичну ліквідацію &quot;Роттердам+&quot;

"Роттердам+" закінчився. На графіку тарифи вугільних електростанцій (теплоелектростанцій, ТЕС). З них видно, що де-факто теплова генерація уже не заробляє "Роттердам+". За даними НКРЕКП, розрахунковий тариф ТЕС згідно формули "Роттедам+", який мав бути 1 півріччі 2019 року мав складати 2 грн за кВт-год. Проте вже у останню декаду травня такий тариф впав до 1,53 грн/кВт-год, що на 24% нижче. За першу декаду червня тариф ще знизився - до 1,43 грн, що на 29% нижче від відповідного тарифу згідно "Роттердам+", - поінформував представник Зеленського.

У Зеленського заявили про фактичну ліквідацію &quot;Роттердам+&quot;

Він зазначив, що таким чином за червень вугільні електростанції отримають приблизно на 1,5 млрд гривень менше, аніж отримали би при фактичному тарифі "Роттердам+".

"Сезонність не має суттєвого впливу на такі тарифи, але для повноти картинки можна порівняти такий тариф із відповідними періодами 2018 року. В останню декаду травня та першу декаду червня цього року тарифи ТЕС на 17%-24% нижче, аніж минулого року у ці ж періоди. Таким чином, за червень вугільні електростанції отримають приблизно на 1,5 млрд грн менше грошей, аніж отримали би при фактичному тарифі "Роттердам+", - написав Герус.

Представник глави держави у Кабміні попередив, що у червні деякі вугільні електростанції будуть навіть збитковими.

"Загалом за 2 квартал 2019 року при фактичній формулі "Роттедам+" тарифна виручка була б на 3 млрд грн більша. Якщо чесно, то деякі вугільні електростанції у червні будуть навіть збитковими, ну нічого доведеться також затягнути пояс. Фактична ліквідація "Роттердам+" відбулася завдяки діям широкого кола осіб… Але щоб не було і формального існування цієї формули, президент подає законопроект у парламент, щоб змінити Р+ на Р-", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній раді скасувати формулу "Роттердам +". Анонсувалося, що команда глави держави підготувала відповідний законопроект, який повинні були внести в парламент 17 червня.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський пропонує Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік. Глава держави 10 червня зареєстрував у парламенті відповідний законопроект.

Додамо також, президент України заявив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

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Новини України Володимир ЗеленськийРоттердам+
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