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У Зеленского заверили в невмешательстве в скандал вокруг Трампа

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У Зеленского прокомментировали причастность России к скандалу вокруг звонка Трампа

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что Украина никоим образом не будет вмешиваться во внутренние дела США. Об этом Ермак рассказал в интервью "ТСН".

Он заявил, что украинская власть видит в США стратегического партнера и происходящее - "это их внутренняя политическая кухня".

"Непростая ситуация. Она досталась сегодняшней власти по наследству. Это внутренние дела США. Мы видим в США нашего друга, нашего стратегического партнера. Происходящее там - это их внутренняя политическая кухня. Мы не будем никоим образом в этом участвовать. Наша дружба и наша поддержка двухпалатная она есть, она очень мощная и я уверен, что она будет такая и в дальнейшем", - сообщил Ермак.

Кроме этого, он прокомментировал заявление пресс-секретаря Палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг телефонного разговора двух президентов.

"Я считаю, что это уже такие конспирологические сговоры. Поэтому мне трудно это комментировать.... Мое отношение, моя позиция: оно базируется на фактах, которые я знаю. Мне очень трудно какие-то предположения кого-то комментировать", - добавил Ермак.

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена после его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которого глава США попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Как отмечается, в Белом доме уже готовят стратегию реагирования на угрозу импичмента Трампа. Разрабатывают план, учитывая опыт объявления импичмента Биллу Клинтону.

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