Зеленського запросили на саміт ЄС до Іспанії, але він навряд чи поїде

За словами президента, на зустріч його запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зеленський зазначив, що навряд чи зможе побувати на саміті, оскільки зараз потрібна його присутність в Україні.

Неформальний саміт ЄС

Нагадаємо, голова Євроради Шарль Мішель надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на неформальну зустріч у Гранаді 6 жовтня.

На саміті планується обговорити найактуальніші проблеми, з якими нині стикається ЄС, та розпочати процес роздумів про майбутні пріоритети блоку.

Зокрема, як зазначав Мішель, під час обговорень хочуть торкнутися стратегічного порядку денного на 2024-2029 роки.

Варто зауважити, що наприкінці жовтня у Вашингтоні відбудеться саміт США-ЄС. Президент Джо Байден, зокрема, хоче обговорити з лідерами Євросоюзу питання підтримки України.