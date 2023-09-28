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Україна буде на порядку денному. У Байдена розкрили плани саміту США-ЄС

Вашингтон, Четвер 28 вересня 2023 18:30
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Україна буде на порядку денному. У Байдена розкрили плани саміту США-ЄС Фото: Карін Жан-П'єр, прессекретар Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прийме лідерів Європейського союзу у Білому домі наприкінці жовтня. Однією з тем обговорень стане Україна.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За її словами, візит голови Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до США відбудеться 20 жовтня. Це буде вже другий саміт США-ЄС за часів президентства Байдена.

Жан-П'єр розповіла, що саміт буде присвячений співпраці Євросоюзу та США, у тому числі у питанні допомоги Україні, яка перебуває у стані війни з Росією.

Також лідери планують торкнутися тем критично важливих і нових технологій, включаючи цифрову інфраструктуру та штучний інтелект.

"Вони також розглянуть спільну діяльність щодо зміцнення економічної стійкості та вирішення пов'язаних з цим проблем", - уточнила прес-секретар.

Допомога Україні від Євросоюзу та США

Варто зазначити, що як Євросоюз, так і США є основними союзниками України після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Євросоюз допомагає своїм державам-членам з фінансуванням військової допомоги Україні, тоді як США передають зброю безпосередньо.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав блок до постійної військової підтримки України.

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