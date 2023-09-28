Україна буде на порядку денному. У Байдена розкрили плани саміту США-ЄС

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прийме лідерів Європейського союзу у Білому домі наприкінці жовтня. Однією з тем обговорень стане Україна.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За її словами, візит голови Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до США відбудеться 20 жовтня. Це буде вже другий саміт США-ЄС за часів президентства Байдена.

Жан-П'єр розповіла, що саміт буде присвячений співпраці Євросоюзу та США, у тому числі у питанні допомоги Україні, яка перебуває у стані війни з Росією.

Також лідери планують торкнутися тем критично важливих і нових технологій, включаючи цифрову інфраструктуру та штучний інтелект.

"Вони також розглянуть спільну діяльність щодо зміцнення економічної стійкості та вирішення пов'язаних з цим проблем", - уточнила прес-секретар.

Допомога Україні від Євросоюзу та США

Варто зазначити, що як Євросоюз, так і США є основними союзниками України після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Євросоюз допомагає своїм державам-членам з фінансуванням військової допомоги Україні, тоді як США передають зброю безпосередньо.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав блок до постійної військової підтримки України.