Зеленского пригласили на саммит ЕС в Испании, но он вряд ли поедет

По словам президента, на встречу его пригласил премьер Испании Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зеленский отметил, что вряд ли сможет побывать на саммите, поскольку сейчас необходимо его присутствие в Украине.

Неформальный саммит ЕС

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель направил приглашения лидерам государств-членов ЕС приглашение на неформальную встречу в Гранаде 6 октября.

На саммите планируется обсудить наиболее актуальные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается ЕС, и начать процесс размышлений о будущих приоритетах блока.

В частности, как отмечал Мишель, в ходе обсуждений хотят затронуть стратегическую повестку на 2024-2029 годы.

Стоит заметить, что в конце октября в Вашингтоне пройдет саммит США-ЕС. Президент Джо Байден, в частности, хочет обсудить с лидерами Евросоюза вопрос поддержки Украины.