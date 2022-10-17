У Зеленського запропонували свій варіант "помсти" Путіну за обстріли інфраструктури України

Росію потрібно виключити з усіх міжнародних урядових клубів та спільнот, зокрема і з "групи двадцяти" (G20). Президент РФ Володимир Путін, віддаючи накази вбивати цивільних та залишати їх без тепла взимку, не має права сидіти за столом разом з лідерами інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край ru-лицемірству. РФ має бути вигнана з усіх майданчиків", - впевнений він.

Як повідомлялося, Україна братиме участь у саміті "Великої двадцятки" і сподівається на усунення Росії через розв'язання війни та ядерного шантажу миру.

При цьому президент Росії Володимир Путін також прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада.

Детальніше про те, що відомо про можливу зустріч Путіна та Зеленського на полях G20 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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