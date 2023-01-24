У Зеленского заверили, что Украина в любом случае получит достаточно танков

Союзники в любом случае передадут Украине достаточное количество танков. Над этим сейчас ведется работа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Танки точно будут в любом случае. Танков будет достаточно. Сегодня занимаются все практически под эгидой президента Владимира Зеленского переговорами на разных площадках. Сегодня есть четкое понимание практически всеми лидерами наших стран-партнеров, что танки необходимо передать Украине", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что передача танков - это "не вопрос десятков, а сотен". По его словам, сейчас для Украины приоритетны поставки именно немецких Leopard, поскольку эта техника с точки зрения логистики сейчас является наиболее оптимальным вариантом.

Подоляк отметил, что Украина даже сможет построить центры, где будут ремонтировать немецкие танки, и это очень важный нюанс.