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У Зеленского заверили, что Украина в любом случае получит достаточно танков

Новина українською →
Киев, Вторник 24 января 2023 19:44
У Зеленского заверили, что Украина в любом случае получит достаточно танков Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союзники в любом случае передадут Украине достаточное количество танков. Над этим сейчас ведется работа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Танки точно будут в любом случае. Танков будет достаточно. Сегодня занимаются все практически под эгидой президента Владимира Зеленского переговорами на разных площадках. Сегодня есть четкое понимание практически всеми лидерами наших стран-партнеров, что танки необходимо передать Украине", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что передача танков - это "не вопрос десятков, а сотен". По его словам, сейчас для Украины приоритетны поставки именно немецких Leopard, поскольку эта техника с точки зрения логистики сейчас является наиболее оптимальным вариантом.

Подоляк отметил, что Украина даже сможет построить центры, где будут ремонтировать немецкие танки, и это очень важный нюанс.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Германия может разрешить Польше поставлять Leopard в Украину уже в среду, 25 января.

Также мы писали, что, по данным ABC News, Украина сейчас рассчитывает получить около 100 Leopard, но для этого необходимо разрешение Германии.

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