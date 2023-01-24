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Україна розраховує отримати близько 100 Leopard від союзників: ABC News дізналося умову

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Вівторок 24 січня 2023 17:51
Україна розраховує отримати близько 100 Leopard від союзників: ABC News дізналося умову Фото: Україна розраховує отримати близько 100 Leopard від союзників (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу планують передати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо влада Німеччини дозволить такі поставки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це ABC News розповів неназваний український чиновник.

За його словами, таких домовленостей про танки було досягнуто під час зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася у п'ятницю, 20 січня.

Чиновник нагадав, що Польща та Фінляндія вже публічно заявили про свою готовність передати танки Україні. При цьому в поставках готові взяти участь Іспанія, Нідерланди та Данія, але для цього потрібна згода Німеччини.

Він зазначив, що німецькі "Леопарди" наразі критично потрібні Україні, оскільки запаси боєприпасів для радянських танків уже закінчуються, а наша країна не може їх виготовляти.

Також чиновник розповів, що одним з переломних моментів у питанні можливих поставок Leopard Україні було рішення Британії передати Challenger 2.

"Це стало реалістичним після рішення у Великій Британії. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес пробив цю стіну", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Джо Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams, щоб переконати Німеччину розпочати постачання Leopard.

Також ми писали, що за інформацією ЗМІ, у середу, 25 січня, Німеччина дозволить реекспорт танків Leopard німецького виробництва в Україну для Польщі.

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