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У Зеленського закликали учасників Давосу підтримати створення спецтрибуналу для РФ

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (unian.com)
Автор: Тетяна Зарембо

В Офісі президента України звернулися до учасників Всесвітнього економічного форумі у Давосі спільно сприяти якомога швидшому створенню спеціального трибуналу для РФ за скоєні нею злочини проти людства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Офісу президента України Андрія Єрмака під час відкриття проєкту Ukraine is You у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Нині нам більше, ніж будь-коли, потрібна консолідована міжнародна підтримка, щоб Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію і створила цей трибунал", - зазначив Єрмак.

Він зауважив, що спеціальний трибунал для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини в Україні та механізм виплати нею компенсації за шкоду є найбільш реальними шляхами покарати агресора та запобігти повторенню таких воєн у світі.

"Тому їх практична реалізація потребує більшої та якнайшвидшої консолідації цивілізованого світу", - підкреслив глава Офісу президента.

Єрмак нагадав, що Росія була визнана Генасамблеєю ООН державою-агресором. Проте оскільки Міжнародний кримінальний суд не має необхідної юрисдикції, потрібно терміново створити спеціальний трибунал, який зможе працювати набагато швидше та ефективніше і вже за два-три місяці висунути обвинувачення у злочинах проти людства. При цьому він наголосив, що всі 80 тисяч злочинів росіян мають дістати відповідну оцінку.

Крім того, очільник Офісу президента зазначив, що не менш важливим є питання компенсації величезних збитків, заподіяних Росією. За його словами, Генасамблея ООН уже погодилася з використанням концепції компенсації, яка передбачає створення міжнародного реєстру збитків та створення відповідної Комісії з оцінки і Фонду компенсації. При цьому Фонд має фінансуватися за рахунок російських активів, зокрема золотовалютних резервів.

"Ми звертаємось до наших партнерів внести зміни до національного законодавства, щоб зробити можливою таку конфіскацію та передачу активів до Фонду", - закликав Єрмак.

Днями РБК-Україна повідомляло, що у Давосі 16 січня стартував Всесвітній економічний форум, який цього року проходить без участі російської делегації.

Крім того, ми писали, що очікує світову економіку у 2023 році: прогноз перед форумом у Давосі.

Нагадаємо, опитування фахівців із глобальних ризиків, проведене Всесвітнім економічним форумом, показало, що екологічні проблеми домінують у рейтингу головних ризиків, з якими зіткнеться планета в наступному десятилітті.

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