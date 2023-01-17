У Зеленського закликали учасників Давосу підтримати створення спецтрибуналу для РФ

"Нині нам більше, ніж будь-коли, потрібна консолідована міжнародна підтримка, щоб Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію і створила цей трибунал", - зазначив Єрмак.

Він зауважив, що спеціальний трибунал для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини в Україні та механізм виплати нею компенсації за шкоду є найбільш реальними шляхами покарати агресора та запобігти повторенню таких воєн у світі.

"Тому їх практична реалізація потребує більшої та якнайшвидшої консолідації цивілізованого світу", - підкреслив глава Офісу президента.

Єрмак нагадав, що Росія була визнана Генасамблеєю ООН державою-агресором. Проте оскільки Міжнародний кримінальний суд не має необхідної юрисдикції, потрібно терміново створити спеціальний трибунал, який зможе працювати набагато швидше та ефективніше і вже за два-три місяці висунути обвинувачення у злочинах проти людства. При цьому він наголосив, що всі 80 тисяч злочинів росіян мають дістати відповідну оцінку.

Крім того, очільник Офісу президента зазначив, що не менш важливим є питання компенсації величезних збитків, заподіяних Росією. За його словами, Генасамблея ООН уже погодилася з використанням концепції компенсації, яка передбачає створення міжнародного реєстру збитків та створення відповідної Комісії з оцінки і Фонду компенсації. При цьому Фонд має фінансуватися за рахунок російських активів, зокрема золотовалютних резервів.

"Ми звертаємось до наших партнерів внести зміни до національного законодавства, щоб зробити можливою таку конфіскацію та передачу активів до Фонду", - закликав Єрмак.