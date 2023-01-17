У Зеленского призвали участников Давоса поддержать создание спецтрибунала для РФ

"Сейчас нам больше, чем когда-либо, нужна консолидированная международная поддержка, чтобы Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию и создала этот трибунал", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что специальный трибунал для привлечения РФ к ответственности за военные преступления в Украине и механизм выплаты ею компенсации за ущерб являются наиболее реальными путями наказать агрессора и предотвратить повторение таких войн в мире.

"Поэтому их практическая реализация требует большей и скорейшей консолидации цивилизованного мира", - призвал глава Офиса президента.

Ермак напомнил, что Россия была признана Генассамблеей ООН государством-агрессором. Однако, поскольку Международный уголовный суд не имеет необходимой юрисдикции, нужно срочно создать специальный трибунал, который сможет работать гораздо быстрее и эффективнее и уже через два-три месяца предъявить обвинения в преступлениях против человечества. При этом он подчеркнул, что все 80 тысяч преступлений россиян должны получить соответствующую оценку.

Кроме того, глава Офиса президента отметил, что не менее важен вопрос компенсации огромного ущерба, причиненного Россией. По его словам, Генассамблея ООН уже согласилась с использованием концепции компенсации, которая предусматривает создание международного реестра убытков и соответствующую Комиссию по оценке и Фонду компенсации. При этом Фонд должен финансироваться за счет российских активов, в частности золотовалютных резервов.

"Мы обращаемся к нашим партнерам внести изменения в национальное законодательство, чтобы сделать возможной такую конфискацию и передачу активов в Фонд", - призвал Ермак.