Що очікує світову економіку у 2023 році: прогноз перед форумом у Давосі

Дві третини головних економістів приватного та державного секторів, опитаних Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ), очікують на глобальну рецесію у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Організатор форуму в Давосі оголосив результати, коли лідери бізнесу та урядів зібралися на свої щорічні збори у Швейцарії 16-20 січня.

"Нинішня висока інфляція, низькі темпи зростання, висока заборгованість та високий ступінь фрагментації знижують стимули для інвестицій, необхідних для відновлення зростання та підвищення рівня життя найбільш уразливих верств населення у світі", - заявила керуючий директор ВЕФ Саадія Західі.

Опитування організації було засноване на 22 відповідях групи старших економістів з міжнародних агентств, включаючи Міжнародний валютний фонд, інвестиційні банки, транснаціональні корпорації та перестраховики.

Опитування було проведено після того, як минулого тижня Світовий банк знизив свої прогнози зростання на 2023 рік до рівня, близького до рецесії, для багатьох країн, оскільки вплив підвищення процентних ставок центральним банком посилюється, війна Росії проти України продовжується, а основні світові економічні двигуни перестають працювати.

Світовий банк очікує зростання світового ВВП на рівні 1,7% у 2023 році, що є найповільнішим темпом після рецесій 2009 та 2020 років з 1993 року.

Визначення того, що представляє рецесія, різняться у всьому світі, але зазвичай включають перспективу скорочення економіки, можливо, з високою інфляцією у сценарії "стагфляції".

Що стосується інфляції, то дослідження ВЕФ виявило великі регіональні відмінності: частка тих, хто очікує високої інфляції в 2023 році, коливалася від усього 5% у Китаї до 57% у Європі, де вплив торішнього зростання цін на енергоносії поширився на економіку в цілому.

Більшість економістів бачать подальше посилення грошово-кредитної політики в Європі та Сполучених Штатах (59% і 55% відповідно), при цьому політики виявляються між ризиками надто сильного або надто слабкого посилення.

Інші основні висновки дослідження включали: