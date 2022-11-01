У Зеленського закликали світ офіційно визнати Іран співучасником агресії в Європі

"Якщо Іран передає РФ ракети - він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста. Коли Іран навчає росіян керувати дронами - він знає, що ті атакуватимуть українську енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС. Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно", - написав Подоляк.

Зазначимо, раніше в українському МЗС повідомили, що постачання бойових безпілотників росіянам для ударів по Україні зробили Іран співучасником воєнних злочинів та терактів.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що Іран готується і найближчим часом може відправити РФ близько 1000 додаткових одиниць зброї. З них - балістичні ракети та ударні безпілотники, (партія з понад 200 БПЛА)

Додамо, РБК-Україна дізналося думку експерта щодо ймовірного постачання Тегераном балістичних ракет росіянам та з'ясувало, чи може Україна від них захиститися.

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