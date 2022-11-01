У Зеленского призвали мир официально признать Иран соучастником агрессии в Европе

"Если Иран передает РФ ракеты - он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города. Когда Иран учит россиян управлять дронами - он знает, что те будут атаковать украинскую энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС. Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально", - написал Подоляк.

Напомним, ранее в украинском МИД сообщили, что поставки боевых беспилотников россиянам для ударов по Украине сделали Иран соучастником военных преступлений и терактов.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что Иран готовится и в ближайшее время может отправить РФ около 1000 дополнительных единиц оружия. Из них - баллистические ракеты и ударные беспилотники, (партия из более 200 БПЛА)

Добавим, РБК-Украина узнало мнение эксперта по поводу возможной передачи Тегераном баллистических ракет россиянам и выяснило, может ли Украина от них защититься.

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