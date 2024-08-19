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У Зеленського закликали росіян змусити "керівництво" РФ завершити війну на справедливих умовах

Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіянам, які не хочуть бачити війну на території своєї країни, необхідно змусити керівництво припинити її на справедливих умовах.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Подоляк нагадав, що та війна, яку веде Росія, завжди потворна. Адже російські військові звикли знищувати все замість того, щоб намагатись захопити. Саме тому "десятки років заживатимуть пустелі, випалені російськими бомбами на нашій землі".

"Деякі міста відновити не вдасться. Ракетно-бомбові удари по лікарнях, зґвалтування людей незалежно від статі та віку, викрадення дітей, розстріли полонених і власних відмовників - реальна "доктрина Герасимова" перетворила злочини на тактику бойових дій, - написав Подоляк.

Він зауважив, що тепер російська армія змушена воювати на території свої країни. Однак це не вплинуло на принци ведення ними бойових дій. Адже вони так само штурмують та знищують російські міста.

"Російські пілоти багатокілограмовими бомбами знищують цивільну інфраструктуру Курської області, змушують десятки тисяч місцевих жителів покинути свої оселі. Російські солдати грабують крамниці, цивільні будинки своїх сусідів", - заявив він.

За його словами, росіяни звикли сприймати війну як телевізійне шоу, але тепер бачать її зблизька, на власні очі. І саме тому відвернутися від неї більше не вийде.

 Якщо не хочете бачити війну, ви маєте війну завершити, примусивши своє "керівництво" до миру на справедливих умовах. Та чи можливо це в країні, де неформальне рабство є синонімом справжнього "русского мира"? - підкреслив він.

Бої у Курській області

З 6 серпня українські військові проводять операцію на території Курської області. За цей час Україна почала контролювати близько 82 російських населених пунктів. Також у полон було захоплено тисячі російських солдатів - вони поповнять обмінний фонд.

За даними Інституту з вивчення війни, Росія перекинула близько 5 тисяч солдатів із фронтів в Україні для "відбиття" територій у Курській області.

Детальніше про ситуацію в Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяКурська областьВійна в УкраїніМихайло Подоляк