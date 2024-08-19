У Зеленського закликали росіян змусити "керівництво" РФ завершити війну на справедливих умовах

Подоляк нагадав, що та війна, яку веде Росія, завжди потворна. Адже російські військові звикли знищувати все замість того, щоб намагатись захопити. Саме тому "десятки років заживатимуть пустелі, випалені російськими бомбами на нашій землі".

"Деякі міста відновити не вдасться. Ракетно-бомбові удари по лікарнях, зґвалтування людей незалежно від статі та віку, викрадення дітей, розстріли полонених і власних відмовників - реальна "доктрина Герасимова" перетворила злочини на тактику бойових дій, - написав Подоляк.

Він зауважив, що тепер російська армія змушена воювати на території свої країни. Однак це не вплинуло на принци ведення ними бойових дій. Адже вони так само штурмують та знищують російські міста.

"Російські пілоти багатокілограмовими бомбами знищують цивільну інфраструктуру Курської області, змушують десятки тисяч місцевих жителів покинути свої оселі. Російські солдати грабують крамниці, цивільні будинки своїх сусідів", - заявив він.

За його словами, росіяни звикли сприймати війну як телевізійне шоу, але тепер бачать її зблизька, на власні очі. І саме тому відвернутися від неї більше не вийде.

Якщо не хочете бачити війну, ви маєте війну завершити, примусивши своє "керівництво" до миру на справедливих умовах. Та чи можливо це в країні, де неформальне рабство є синонімом справжнього "русского мира"? - підкреслив він.