У Зеленского призвали россиян заставить "руководство" РФ завершить войну на справедливых условиях

Подоляк напомнил, что та война, которую ведет Россия, всегда уродлива. Ведь российские военные привыкли уничтожать все вместо того, чтобы пытаться захватить. Именно поэтому "десятки лет будут заживать пустыни, выжженные российскими бомбами на нашей земле".

"Некоторые города восстановить не удастся. Ракетно-бомбовые удары по больницам, изнасилование людей независимо от пола и возраста, похищение детей, расстрелы пленных и собственных отказников - реальная "доктрина Герасимова" превратила преступления в тактику боевых действий", - написал Подоляк.

Он отметил, что теперь российская армия вынуждена воевать на территории своей страны. Однако это не повлияло на принципы ведения ими боевых действий. Ведь они так же штурмуют и уничтожают российские города.

"Российские пилоты многокилограммовыми бомбами уничтожают гражданскую инфраструктуру Курской области, заставляют десятки тысяч местных жителей покинуть свои дома. Российские солдаты грабят магазины, гражданские дома своих соседей", - заявил он.

По его словам, россияне привыкли воспринимать войну как телевизионное шоу, но теперь видят ее вблизи, собственными глазами. И именно поэтому отвернуться от нее больше не получится.

Если не хотите видеть войну, вы должны войну завершить, принудив свое "руководство" к миру на справедливых условиях. Но возможно ли это в стране, где неформальное рабство является синонимом настоящего "русского мира"? - подчеркнул он.