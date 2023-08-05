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У Зеленського закликали посилити військову допомогу Україні на тлі атак на кораблі РФ

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Київ, Субота 05 серпня 2023 15:40
У Зеленського закликали посилити військову допомогу Україні на тлі атак на кораблі РФ Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Військова допомога та постачання в Україну "знарядь відплати" потрібно посилити. Довгі переговори дають Росії час, щоб "залатати дірки".

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк зробив заяву на тлі атак на російські кораблі у Чорному морі. Він зазначив, що останні події вказують, що шлях до миру лежить через:

  • звільнення українських територій;
  • руйнування російських військових баз і стратегічних складів у Криму;
  • примушування РФ до виконання норм міжнародного права;
  • різке скорочення російського комерційного потенціалу;
  • прискорене знищення сухопутної військової техніки ворога.

"Жодні розмови/переговори марні, бо дають РФ змогу залатати дірки й донаростити агресію. Час позбутися ілюзій. Час збільшити обсяги постачання в Україну "знарядь відплати"", - зазначив Подоляк.

Що цьому передувало

В ніч на 4 серпня СБУ під час спецоперації у бухті Новоросійська атакувала дронами великий десантний корабель "Оленегорский горняк". За даними ГУР Міноборони, росіяни найближчим часом не зможуть відремонтувати цей корабель.

Крім того, цієї ночі у Керченській протоці наземним дроном був атакуваний нафтовий танкер РФ SIG. У момент удару він був завантажений паливом. Відомо, що спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС України.

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