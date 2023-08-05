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У Зеленского призвали усилить военную помощь Украине на фоне атак на корабли РФ

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Киев, Суббота 05 августа 2023 15:40
У Зеленского призвали усилить военную помощь Украине на фоне атак на корабли РФ Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военную помощь и поставки в Украину "орудий возмездия" нужно усилить. Долгие переговоры дают России время, чтобы "залатать дыры".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Подоляк сделал заявление на фоне атак на российские корабли в Черном море. Он отметил, что последние события указывают, что путь к миру лежит через:

  • освобождение украинских территорий;
  • разрушение российских военных баз и стратегических складов в Крыму;
  • принуждение РФ к выполнению норм международного права;
  • резкое сокращение российского коммерческого потенциала;
  • ускоренное уничтожение сухопутной военной техники врага.

"Любые разговоры/переговоры напрасны, потому что дают РФ возможность залатать дыры и донарастить агрессию. Пора избавиться от иллюзий. Пора увеличить объемы поставок в Украину "орудий возмездия"", - отметил Подоляк.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 августа СБУ во время спецоперации в бухте Новороссийска атаковала дронами большой десантный корабль "Оленегорский горняк". По данным ГУР Минобороны, россияне в ближайшее время не смогут отремонтировать этот корабль.

Кроме того, этой ночью в Керченском проливе наземным дроном был атакован нефтяной танкер РФ SIG. В момент удара он был загружен топливом. Известно, что спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС Украины.

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