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У Зеленського закликали партнерів прийняти поразку РФ: це полегшить необхідні процеси

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Київ, Субота 15 жовтня 2022 15:42
У Зеленського закликали партнерів прийняти поразку РФ: це полегшить необхідні процеси Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія неминуче програє у війні, яку розв'язала проти України. Тому світ повинен прийняти це як аксіому.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Росія може, повинна і зобов’язана програти. І вона програє… Рекомендую партнерам остаточно прийняти цю аксіому", - зазначив він.

При цьому Подоляк заявив, що партнери повинні визнати поразку РФ якнайшвидше.

"Це різко прискорить і полегшить усі необхідні процеси", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше Подоляк пояснив, чому світ не повинен виконувати ультиматуми Росії. Він заявив, що такі дії лише масштабують війну, розв'язану Кремлем.

Також радник голови ОП різко відповів російському диктатору Володимиру Путіну на його заяву про війну в Україні.

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