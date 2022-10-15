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У Зеленского призвали партнеров принять поражение РФ: это облегчит необходимые процессы

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Киев, Суббота 15 октября 2022 15:42
У Зеленского призвали партнеров принять поражение РФ: это облегчит необходимые процессы Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия неизбежно проиграет в войне, которую развязала против Украины. Поэтому мир должен принять это как аксиому.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Россия может, должна и обязана проиграть. И она проиграет… Рекомендую партнерам окончательно принять эту аксиому", - отметил он.

При этом Подоляк заявил, что партнеры должны признать поражение РФ как можно скорее.

"Это резко ускорит и облегчит все необходимые процессы", - добавил советник главы ОП.

Напомним, ранее Подоляк объяснил, почему мир не должен исполнять ультиматумы России. Он заявил, что такие действия только масштабируют войну, развязанную Кремлем.

Также советник главы ОП резко ответил российскому диктатору Владимиру Путину на заявление о войне в Украине.

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