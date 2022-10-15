У Зеленского призвали партнеров принять поражение РФ: это облегчит необходимые процессы

Россия неизбежно проиграет в войне, которую развязала против Украины. Поэтому мир должен принять это как аксиому.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Россия может, должна и обязана проиграть. И она проиграет… Рекомендую партнерам окончательно принять эту аксиому", - отметил он.

При этом Подоляк заявил, что партнеры должны признать поражение РФ как можно скорее.

"Это резко ускорит и облегчит все необходимые процессы", - добавил советник главы ОП.