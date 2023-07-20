У Зеленського закликали ООН розглянути захист портів України
Українські морські порти мають стратегічне значення для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. ООН повинно розглянути їх захист.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
За словами Подоляка, порти України мають стратегічне значення для забезпечення глобальної продовольчої безпеки в умовах відсутності логістичних шляхів та політизації зернового транзиту в країнах Східної Європи.
Тема захисту чорноморських портів, як відзначив радник голови Офісу президента, повинна бути винесена на порядок денний Організації й стати справою для глобального світу та країн Азії, у тому числі.
"Навіть у цинічному арифметичному розрахунку передача Україні суттєвої кількості систем ППО/ПРО - ніщо порівняно з руйнуванням інфраструктури та втратою єдиного торговельного маршруту", - додав Подоляк.
Росія вийшла зі "зернової угоди"
Після виходу з угоди Росія заявила, що вважатиме залученими до війни усі країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів. Також країна-окупант пообіцяла нібито топити їх. Українське військове керівництво, зі свого боку, пригрозило аналогічними кроками проти Росії.
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