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У Зеленского призвали ООН рассмотреть защиту портов Украины

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Четверг 20 июля 2023 16:42
У Зеленского призвали ООН рассмотреть защиту портов Украины Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские морские порты имеют стратегическое значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. ООН должна рассмотреть их защиту.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

По словам Подоляка, порты Украины имеют стратегическое значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях отсутствия логистических путей и политизации зернового транзита в странах Восточной Европы.

Тема защиты черноморских портов, как отметил советник главы Офиса президента, должна быть вынесена на повестку дня Организации и стать делом для глобального мира и стран Азии, в том числе.

"Даже в циничном арифметическом расчете передача Украине существенного количества систем ПВО/ПРО - ничто по сравнению с разрушением инфраструктуры и потерей единого торгового маршрута", - добавил Подоляк.

Россия вышла из "зерновой сделки"

После выхода из соглашения Россия заявила, что будет считать вовлеченными в войну все страны, под флагами которых суда направят в украинские порты. Также страна-оккупант пообещала якобы топить их. Украинское военное руководство, со своей стороны, пригрозило аналогичными шагами против России.

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