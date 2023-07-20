У Зеленского призвали ООН рассмотреть защиту портов Украины
Украинские морские порты имеют стратегическое значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. ООН должна рассмотреть их защиту.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
По словам Подоляка, порты Украины имеют стратегическое значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях отсутствия логистических путей и политизации зернового транзита в странах Восточной Европы.
Тема защиты черноморских портов, как отметил советник главы Офиса президента, должна быть вынесена на повестку дня Организации и стать делом для глобального мира и стран Азии, в том числе.
"Даже в циничном арифметическом расчете передача Украине существенного количества систем ПВО/ПРО - ничто по сравнению с разрушением инфраструктуры и потерей единого торгового маршрута", - добавил Подоляк.
Россия вышла из "зерновой сделки"
После выхода из соглашения Россия заявила, что будет считать вовлеченными в войну все страны, под флагами которых суда направят в украинские порты. Также страна-оккупант пообещала якобы топить их. Украинское военное руководство, со своей стороны, пригрозило аналогичными шагами против России.
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