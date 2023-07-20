У Зеленского призвали ООН рассмотреть защиту портов Украины

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

По словам Подоляка, порты Украины имеют стратегическое значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях отсутствия логистических путей и политизации зернового транзита в странах Восточной Европы.

Тема защиты черноморских портов, как отметил советник главы Офиса президента, должна быть вынесена на повестку дня Организации и стать делом для глобального мира и стран Азии, в том числе.

"Даже в циничном арифметическом расчете передача Украине существенного количества систем ПВО/ПРО - ничто по сравнению с разрушением инфраструктуры и потерей единого торгового маршрута", - добавил Подоляк.

Россия вышла из "зерновой сделки"

После выхода из соглашения Россия заявила, что будет считать вовлеченными в войну все страны, под флагами которых суда направят в украинские порты. Также страна-оккупант пообещала якобы топить их. Украинское военное руководство, со своей стороны, пригрозило аналогичными шагами против России.