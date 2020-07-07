КСУ не примет решение по "языковому" закону на этой неделе

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Только открытые заседания растянутся на несколько дней

Сроки рассмотрения дела о конституционности закона "О государственном языке" пока сложно спрогнозировать. В Конституционном суде Украины считают, что на принятие решения судьям не хватит одной недели.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Конституционном суде.

Так, в КСУ прогнозируют, что только открытые заседания растянутся на несколько дней. В частности, уже на этой неделе известно о двух заседаниях, которые продлятся 7 и 9 июля.

"Решение не будет принято сегодня - это стопроцентно. Поскольку продолжение рассмотрения этого дела в открытом заседании 9 июля", - сообщил собеседник агентства.

Конституционный суд должен исследовать все доказательства и перейти к закрытой части пленарного заседания. Пока официально неизвестно, когда будет назначено закрытое заседание.

"Если успеют исследовать все материалы, тогда перейдут к закрытой части для принятия решения. Но, по моему мнению, на этой неделе решение еще не будет принято в этом деле", - добавил источник.

Так, КСУ сегодня начал рассматривать конституционность "языкового" закона. Дело рассматривает Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что этот закон требует изменений; в парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Как писало РБК-Украина, "языковой" закон вступил в силу 16 июля прошлого года.

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Автор: Анастасия Светлевская