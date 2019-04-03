У Зеленского выдвинули требования к Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского озвучила ряд требований к действующему главе государства и кандидату в президенты Петру Порошенко, которые он должен выполнить до истечения срока своих полномочий в должности президента. Требования опубликованы на странице "Зе! Команды" в Facebook.

В команде Зеленского требуют, чтобы Порошенко через контролируемое парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов:

- обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;

- перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;

- обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;

- выдал акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;

- отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;

- лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности - реализовал предусмотренные законом полномочия и уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины;

- ликвидировал схему "Роттердам+" и начал внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

- опубликовал перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Напомним, по результатам подсчета 99% протоколов, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. На данный момент Центризбирком обработал 99,90% протоколов. Согласно подсчетам Владимира Зеленского на выборах поддержали 5 707 388 человек (30,23%), Петра Порошенко - 3 012 136 человек (15,95%). На третьем месте Юлия Тимошенко - 2 529 096 голосов (13,39%).

Добавим, Зеленский обошел Порошенко по числу голосов в Киеве.