У Зеленського вважають, що Росія хоче заморозити війну через виснаження армії

Російське керівництво намагається заморозити війну і змусити Україну сісти за стіл переговорів, оскільки армія РФ виснажена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Навіщо Росії "переговори" та "заморожування війни", зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні "перемоги", щоб не мати вигляд повних лузерів", - пояснив він.

Проте Подоляк зазначив, що Україна не погодиться на такі закиди Росії. Українські захисники продовжать звільняти території від російських окупантів.