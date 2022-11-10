У Зеленского считают, что Россия хочет заморозить войну из-за истощения армии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Зачем России "переговоры" и "замораживание войны", понятно: генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а Кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные "победы", чтобы не выглядеть полными лузерами", - объяснил он.

Однако Подоляк отметил, что Украина не согласится на такие условия России. Украинские защитники продолжат освобождать территории от российских оккупантов.