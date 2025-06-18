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У Зеленського впевнені: Трамп продасть зброю Україні

Середа 18 червня 2025 17:15
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У Зеленського впевнені: Трамп продасть зброю Україні Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Президент США Дональд Трамп не буде проти продажу Україні зброї. Він хоче прагматичних відносин між країнами.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк прокоментував можливість того, що Трамп ухвалить політичне рішення про продаж Україні зброї.

"Трамп продасть. Тому що це знову ж таки лобі - це основні спонсори Республіканської партії. Вони зацікавлені в тому, щоб монетизувати відносини з Україною в рамках війни. Тим паче, що зброя американська доводить свою першість по відношенню до російської або до будь-якої іншої", - підкреслив він.

За його словами, зараз питання тільки в логістиці та комунікаціях на різних майданчиках. США хочуть розвивати прагматичні відносини з Україною. При цьому триває напрацювання нових ініціатив у рамках угоди про надра.

"Безумовно, не може бути такого, що ти маєш стратегічне партнерство, а тут кажеш "ні, зброю продавати не будемо, хоча нам це вигідно". Ну це трохи дивно", - додав Подоляк.

Радник керівника ОП також звернув увагу, що достроковий відліт Трампа із саміту G7, де була запланована його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, не був пов'язаний із небажанням обговорювати можливість продажу зброї Україні.

При цьому Подоляк додав, що лідери G7 тиснуть на Трампа, щоб він перестав гратися з Росією в дипломатію і почати тиск на РФ.

"Але все, що стосується продажу зброї, я думаю, що тут якраз Україна доб'ється того, що йому потрібно. Тобто купувати ми будемо. Тому що все, що потрібно нам унікально, є в США в достатній кількості на складах", - вважає він.

Трамп достроково виїхав із Канади

Нагадаємо, з 15 по 17 червня в Канаді відбувся саміт "Великої сімки". Президент США Дональд Трамп не залишився на фінальний день заходу.

Саме 17 червня він мав провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами глави української держави, він хотів обговорити з американськими колегою можливість купівлі зброї у США.

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