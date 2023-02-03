У Зеленського впевнені, що план "великого наступу" Путіна провалиться

"Тим часом непомітно розпочався останній місяць зими. За планом Путіна Україна мала бути без опалення й електрики, а українці - вимагати від уряду капітуляції. План провалився, як і попередні. Не вдасться і план "великого наступу". А буде український план: деокупація, репарації, трибунал", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що як західні, так і українські політики неодноразово попереджали про підготовку окупантів до нового великого наступу. За даними ГУР МО, російський президент Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

Додамо, тим часом аналітики ISW, що Путін все ж переоцінив свої сили, а тому його великий наступ на сході України передчасно завершиться до квітня та не буде результативним.

Детальніше про те, з яких напрямків росіяни можуть піти у новий наступ на Україну та чи вистачить у них техніки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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