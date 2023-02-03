У Зеленского уверены, что план "большого наступления" Путина провалится

"Между тем незаметно начался последний месяц зимы. По плану Путина Украина должна была быть без отопления и электричества, а украинцы требовать от правительства капитуляции. План провалился, как и предыдущие. Не удастся и план "большого наступления". А будет украинский план: деоккупация, репарации, трибунал", - написал Подоляк.

Напомним, что как западные, так и украинские политики неоднократно предупреждали о подготовке оккупантов к новому великому наступлению. По данным ГУР МО, российский президент Владимир Путин отдал приказ своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

Добавим, между тем аналитики ISW, что Путин все же переоценил свои силы, поэтому его большое наступление на востоке Украины преждевременно завершится до апреля и не будет результативным.

Детальнее о том, по каким направлениям россияне могут пойти в новое наступление на Украину и хватит ли у них техники - читайте в материале РБК-Украина.

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