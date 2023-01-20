Зеленський звернувся до учасників "Рамштайну": час - це зброя Росії, треба прискоритися

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн". Він закликав партнерів прискоритися з постачанням зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своєму виступі по відеозв'язку Зеленський заявив, що Росія прагне знищувати нації. Він заявив, що війна вирішить "у якому світі ми житимемо" і що "Кремль має програти".

"Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас приймати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади... У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу", - сказав він.

Зеленський зазначив, що час та затягування війни допомагає Росії.

"Час залишається зброєю Росії. Ми маємо прискоритися", - наголосив президент України.

Він дякував учасникам зустрічі за надану допомогу, але додав, що Україна чекає на танки.

"Але сотні подяк - це не сотні танків. Усі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу підібрати слова замість знарядь, які потрібні проти російської артилерії, або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів", - сказав Зеленський.

Заява глави Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін відповів Володимиру Зеленському, заявивши, що партнери України продовжуватимуть підтримку.

"Сподіваюся, ви знаєте, що ми продовжуватимемо відстоювати принцип, згідно з яким кордони не можуть бути перемальовані силою. І ми продовжуватимемо відстоювати відкритий світ правил, прав та обов'язків. Ще раз дякую, що ви тут сьогодні", - сказав глава Пентагону.