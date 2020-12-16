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У Зеленського візьмуться за проблеми мікробізнесу. Робота почнеться цього тижня

Київ, Середа 16 грудня 2020 19:51
У Зеленського візьмуться за проблеми мікробізнесу. Робота почнеться цього тижня
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

При президентові України Володимирі Зеленському створять координаційну раду з вирішення проблем мікробізнесу. Вона буде займатися напрацюванням змін у законодавство.

Про це повідомляє Офіс президента.

Перше засідання ради під керівництвом голови ОП Андрія Єрмака заплановано у форматі відеоконференції на 18 грудня. У ньому братимуть участь представники малого бізнесу з кожного регіону, представники спілок та об'єднань підприємців мікро та малого бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу президента.

В результаті роботи координаційної ради мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкової навантаженні, адміністрування збору податків, а також деталі використання РРО.

Нагадаємо, у вівторок у Києві провели чергову акцію учасники руху "SaveФОП". Вони вступали в сутички з поліцією, а під кінець дня змогли поставити намети на Майдані Незалежності.

Підприємці вимагають скасування заборони на ведення бізнесу під час дії жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

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